Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Aralık Malatya'da nerede deprem oldu?

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MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olan Malatya bugün yine sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşerilerimize geçmiş olsun." dedi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.