Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Malatya'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'da meydana gelen deprem saat 13:16'da gerçekleşti. Deprem 3.8 şiddetinde meydana geldi.