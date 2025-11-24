Haberler

Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
Malatya'da teneffüste kalp krizi geçiren 7. sınıf öğrencisi Sude D., hayatını kaybetti. 12 yaşındaki kızlarının beklenmedik ölümü aileyi yasa boğdu.

  • Malatya'da 12 yaşındaki bir öğrenci kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Olay, Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda teneffüs sırasında meydana geldi.
  • Öğrenci Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Malatya'da kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
