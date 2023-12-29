Maksut Aşkar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Maksut Aşkar'ın hayatı ve biyografisi! Maksut Şef kimdir?

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MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

Maksut Aşkar 1976 İskenderun doğumludur. Maksut Aşkar Turizm ve otelcilik bölümü mezunudur. Okul eğitimi boyunca birçok önemli işletmelerde, restoranlarda çalışmıştır. Maksut Aşkar Michelin yıldızlı restoran şefleri arasında gelmektedir. Maksut Aşkar Michelin Yıldızı ödülünü Neolokal Restoranı ile almıştır.

MAKSUT AŞKAR BİYOGRAFİSİ

1976 İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, Emporio Armani Cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Maksut Aşkar, Tamar Zeynep Aşkar ile evlidir.

MAKSUT AŞKAR EĞİTİMİ

Boğaziçi Üniversitesi (1994–1999), Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (1994)

MAKSUT AŞKAR RESTORANLARI

Son 8 yılı aşçı olarak hayalinin peşinden gitti; 2007 yılında ilk restoranını açarak "Multi" yeteneklerini kendisine kanıtladı. Daha sonra 2009 yılında, "Lilbitz" adında bir restoran daha açtı. Burada her 15 günde bir değişen tadım menüleri servis edildi. 2011 yılında 3. restoranını açtı; Köklerine, çocukluk anılarına ve duygularına derinlemesine çalışabildiği "neo yerel mutfağı" sloganı ile "Sekiz İstanbul". Sektördeki 3 yıllık başarı ve 22. yılın ardından Anadolu mutfağını modern sahneye çıkardığı SALT Galata Müzesi'nde son restoranını açtı. Daha önce kullandığı slogan, restoranın adı "Neolokal" oldu. Anadolu mutfağını modern bir şekilde ele alarak, sadece neolokali deneyimleyen konukların kalbine, sadece Maksut'un çocukluğunun ve duygularının değil, aynı zamanda gerçek Anadolu olduğuna inandığı bu coğrafyadaki kök ve geleneklerin aile yemekleriyle derinlemesine pişiriyor. Yerel mutfak. 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından "Yılın En İyi Şefi" ödülüne layık görüldü. 2015 yılında Omnivore Paris'in 10. yıldönümünde "Le Proche" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, mutfağını ve dünyadaki çeşitli uluslararası etkinliklerde düşünme biçimini temsil eder.