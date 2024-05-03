Makinesiz Espresso nasıl yapılır? Espresso hangi yöntemle yapılır?

Espresso, genellikle tek bir shot (30 ml) veya çift shot (60 ml) olarak servis edilir, ancak bazı içeceklerde bu espresso bazlı karışımlar farklı miktarlarda kullanılabilir. Yoğun aroması ve konsantre lezzeti nedeniyle genellikle az miktarda servis edilir. Öte yandan, geleneksel espresso makineleri bu işlemi daha hızlı ve kolay hale getirse de başka yöntemlerle de espresso yapılabilir. İşte makinesiz Espresso nasıl yapılır ile ilgili ayrıntılar…

ESPRESSO MAKİNESİ YERİNE NE KULLANILIR?

Espresso makinesi olmadan evde espresso yapmak için birkaç alternatif yöntem bulunmaktadır:

Moka Pot (Briki)

Moka pot, evde espresso benzeri bir kahve demlemek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Alt kısmında suyun kaynadığı ve üst kısmında kahve çekirdeklerinin bulunduğu bir tasarıma sahiptir. Su buharı basıncı, kahveyi üst kısma çıkararak espresso benzeri bir kahve demlemesini sağlar.

AeroPress

AeroPress, kompakt bir tasarıma sahip olan ve basınç kullanarak kahve demlemeye olanak tanıyan bir cihazdır. Espresso gibi yoğun bir kahve yapmak için AeroPress'i kullanabilirsiniz.

French Press

French press, kahve telvesini sıcak su içinde demlemek için kullanılan bir cihazdır. Standart espresso kıvamından biraz farklı olacak ancak yoğun bir kahve yapmak için kullanılabilir.

Manuel Espresso Makinesi

Manuel espresso makineleri, elektrik kullanmadan basınçla espresso yapmanıza olanak tanır. Bu makineler, genellikle basınç oluşturmak için bir kol kullanır ve geleneksel bir espresso makinesi gibi çalışır, ancak elektrik gerektirmez.

Bu yöntemlerden herhangi biriyle, espresso makinesi olmadan da evde lezzetli espresso benzeri kahveler hazırlayabilirsiniz.

1 SHOT ESPRESSO NASIL YAPILIR?

Evde 1 shot espresso yapmak için Moka Pot gibi araçlar kullanabilirsiniz.

Moka Pot ile 1 Shot Espresso:

Malzemeler:

İyi kalitede öğütülmüş kahve çekirdekleri

Su

Yapılışı:

Moka potun alt bölümüne su doldurun. Genellikle rezervuardaki su miktarı, yapmak istediğiniz espresso miktarına bağlı olarak belirlenir. Ancak, suyu tam olarak doldurmayın, alt kısmın altındaki basınç valvülünden geçmesi gerekiyor.

1.Üst bölümün haznesine filtre ve üzerine öğütülmüş kahve çekirdeklerini doldurun, ancak sıkıştırmayın.

2.Moka potun üst bölümünü alt bölüme sıkıca yerleştirin.

3.Moka potu ocak üzerine yerleştirin ve orta ateşte demlenmeye bırakın.

4.Su kaynadıkça, buhar üst bölümdeki kahve çekirdeklerini basınç altında sıkıştıracak ve alt bölüme yoğun bir espresso akışı oluşturacaktır.

5.Espresso, alt bölüme tamamen aktığında ocaktan alın ve hemen servis edin.