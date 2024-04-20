Mahsun J'deki Bahar kimdir? Tuğçe Yolcu kim, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Oyuncu Tuğçe Yolcu başarılı birçok projede yer aldı. GAİN platformunda yayınlanan Mahsun J. dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Mahsun J'deki Bahar kimdir? Tuğçe Yolcu kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

TUĞÇE YOLCU KİMDİR?

Tuğçe Yolcu, 21 Ağustos 1993 tarihinde Antakya'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olarak tamamladı. Şafak Binay Talent Agent bünyesinde tiyatro, dizi ve film çalışmalarına katılmaktadır. 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Üç Kuruş adlı dizide Hazal karakterini canlandırdı.