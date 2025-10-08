Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J 2. sezon 10. yayınlandı mı, nereden izlenir?

GAİN platformunda büyük ilgi gören Mahsun J dizisi, son yayınlanan 9. bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonda yaşanan sürprizlerin ardından, dizinin 2. sezon 10. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 25 Nisan'da başlayan 2. sezon, 3 Ekim tarihinde 9. bölümüyle GAİN izleyicileriyle buluştu. Şimdi, herkes heyecanla 10. bölümü bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAHSUN J 2. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Mahsun Karaca'nın yer aldığı ve GAİN platformunda büyük beğeni toplayan Mahsun J dizisinin ikinci sezonu heyecanla devam ediyor. Dizinin 2. sezon 9. bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Merakla beklenen 10. bölümün ise 10 Ekim Cuma günü platformda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı, karakterlerin başından neler geçeceği büyük bir merak konusu olurken, Mahsun J hayranları bu tarihi heyecanla bekliyor.

MAHSUN J DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Mahsun J' dizisi, İstanbul'da motokuryelik yapan ve hayatındaki zorluklarla mücadele eden Mahsun'ın hikayesini anlatıyor. Borçlar ve hayaller arasında sıkışmış Mahsun, bir gün tesadüfen yeteneğini keşfeder ve kendisini yeni bir maceranın içinde bulur. Yanında ise onun en büyük destekçisi olan ve reklamcılık sektöründe çalışan yakın arkadaşı Leyla yer alıyor.

MAHSUN J DİZİSİ OYUNCU KADROSU

"Mahsun J" dizisinde rol alan bazı oyuncular şunlardır: