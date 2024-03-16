Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Mahmut Yaşar Sezgin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mahmut Yaşar Sezgin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MAHMUT YAŞAR SEZGİN KİMDİR?
Mahmut Yaşar Sezgin, Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin iş insanıdır ve üniversite yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.