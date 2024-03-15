Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli?
Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar nereli? Detaylar haberimizdedir…
MAHMUT TATAR KİMDİR?
Mahmut Tatar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.