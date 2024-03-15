Üye Girişi
Haberler

Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli?

Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar nereli? Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT TATAR KİMDİR?

Mahmut Tatar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Zafer Partisi Mahmut Tatar Diyarbakır Gündem Eğitim Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli? Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kaç yaşında, nereli? Uğur Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya kaç yaşında, nereli? Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kaç yaşında, nereli? Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title