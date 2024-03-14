Mahmut Tat kimdir? MHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Tat kimdir? MHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat nereli? Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT TAT KİMDİR?

Mahmut Tat, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.