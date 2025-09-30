Mahmut Gazi Yaşargil kimdir? Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil'in kariyeri, kaç yaşında vefat etti, nereli?
Tıp dünyasında adı sıkça geçen Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, kariyeri ve başarılarıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. "Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları hem öğrenciler hem de genel kamuoyu tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Mahmut Gazi Yaşargil kimdir? Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil'in kariyeri, kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil kimdir? Kaç yaşında, nereli gibi sorular son günlerde sıkça merak ediliyor. Başarılarıyla adından söz ettiren Yaşargil'in yaşam öyküsü araştırılıyor. Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Yaşargil, pek çok kişi tarafından örnek alınan isimler arasında yer alıyor. Mahmut Gazi Yaşargil ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.
MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?
Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, modern mikronöroşirürjinin kurucusu ve beyin cerrahisi alanında dünyanın en etkili isimlerinden biridir. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, çocuk yaşta ailesiyle Ankara'ya taşınmıştır. Tıp eğitimine Almanya'da başlamış, ardından İsviçre Basel Üniversitesi'nde tamamlamıştır.
Zürih Üniversitesi'nde uzun yıllar çalışarak mikrovasküler cerrahi, beyin anevrizmaları, AVM (arteriovenöz malformasyonlar), beyin tümörleri ve epilepsi cerrahisinde devrim niteliğinde yeniliklere imza atmıştır.
Dünyanın dört bir yanındaki cerrahlara mikrocerrahi eğitimi vermiştir. "Yüzyılın Nöroşirürjiyeni" ve "Yüzyılın Adamı" gibi unvanlarla onurlandırılmış, mikronöroşirürjiye katkılarından ötürü çok sayıda uluslararası ödül almıştır.
MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 10 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetmiştir.
- Doğum tarihi: 6 Temmuz 1925
- Vefat tarihi: 10 Haziran 2025
MAHMUT GAZİ YAŞARGİL NERELİ?
Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuştur. Ancak çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınmış ve eğitim hayatını büyük ölçüde Ankara'da sürdürmüştür.
MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KARİYERİ
- Prof. Dr. Yaşargil'in kariyeri hem bilimsel başarılar hem de cerrahi tekniklerde devrim niteliğindeki yeniliklerle doludur:
- 1943: Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
- 1944–1945: Almanya Jena'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde tıp eğitimine başladı.
- 1945–1949: Tıp eğitimini İsviçre Basel Üniversitesi'nde tamamladı.
- 1953: Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği'nde beyin cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı.
- 1965–1966: ABD Vermont Üniversitesi'nde mikrovasküler cerrahi eğitimi aldı.
- 1967: İlk başarılı beyin damar bypass ameliyatını gerçekleştirdi.
- 1973–1993: Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Kürsü Başkanı ve Ordinaryüs Profesör olarak görev yaptı.
- 1994–2013: ABD'de Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak çalıştı.
- 2013–2025: Yeditepe Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarını sürdürdü.
- 2024: Adına İstanbul'da "Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi" kuruldu.
- Toplam 340 bilimsel yayını, 13 monografı ve 8 mikronöroşirürji kitabı bulunur.
- Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş, onlarca fahri doktorluk ve onursal profesörlük unvanı almıştır.
- Mikronöroşirürji laboratuvarları Oxford, Little Rock (ABD) ve Pekin'de onun adına kurulmuştur.