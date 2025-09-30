Mahmut Gazi Yaşargil kimdir? Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil'in kariyeri, kaç yaşında vefat etti, nereli?

Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil kimdir? Kaç yaşında, nereli gibi sorular son günlerde sıkça merak ediliyor. Başarılarıyla adından söz ettiren Yaşargil'in yaşam öyküsü araştırılıyor. Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Yaşargil, pek çok kişi tarafından örnek alınan isimler arasında yer alıyor. Mahmut Gazi Yaşargil ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, modern mikronöroşirürjinin kurucusu ve beyin cerrahisi alanında dünyanın en etkili isimlerinden biridir. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, çocuk yaşta ailesiyle Ankara'ya taşınmıştır. Tıp eğitimine Almanya'da başlamış, ardından İsviçre Basel Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Zürih Üniversitesi'nde uzun yıllar çalışarak mikrovasküler cerrahi, beyin anevrizmaları, AVM (arteriovenöz malformasyonlar), beyin tümörleri ve epilepsi cerrahisinde devrim niteliğinde yeniliklere imza atmıştır.

Dünyanın dört bir yanındaki cerrahlara mikrocerrahi eğitimi vermiştir. "Yüzyılın Nöroşirürjiyeni" ve "Yüzyılın Adamı" gibi unvanlarla onurlandırılmış, mikronöroşirürjiye katkılarından ötürü çok sayıda uluslararası ödül almıştır.

MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 10 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1925

Vefat tarihi: 10 Haziran 2025

MAHMUT GAZİ YAŞARGİL NERELİ?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuştur. Ancak çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınmış ve eğitim hayatını büyük ölçüde Ankara'da sürdürmüştür.

MAHMUT GAZİ YAŞARGİL KARİYERİ