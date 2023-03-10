Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmış olan ve daha sonra istifa eden Mahmut Çuhadar Kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında, mesleği ne? Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Mahmut Çuhadar Kimdir? Sorusu oldu. Bir süredir gündemde yer almakta olan Mahmut Çuhadar Kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Mahmut Çuhadar Kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında, mesleği ne? Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi!

MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?

1967 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bafra ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini tamamladı.

MAHMUT ÇUHADAR KARİYERİ

1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Mesleğinde sırasıyla;

1991-1992 yılları arasında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliği,

1992-1993 yıllarında 8 ay süreyle İngiltere Bristol ve Exeter'de Dil ve Meslek Eğitimi,

1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliği,

1994-1995 yılları arasında Bolu Seben Kaymakamlığı,

1995-1997 yılları arasında Tunceli Hozat Kaymakamlığı,

1997-2001 yılları arasında Giresun Piraziz Kaymakamlığı,

2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği,

2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği,

2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University'de Meslek Eğitimi,

Sayın Valimiz Mahmut ÇUHADAR, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmıştır.