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Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
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Mahmut Arıkan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahmut Arıkan'ın biyografisi, yaşam öyküsü ve kökenleri hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Mahmut Arıkan'ın kim olduğu merak ediliyor. kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. Birçok kişi, Mahmut Arıkan'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. 14 Mayıs 2023'te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçilmiştir.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde 823 oy alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yeni genel başkan oldu.

Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

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