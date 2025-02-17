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Mahmut Arıkan kimdir? Halk TV konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

Mahmut Arıkan kimdir? Halk TV konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mahmut Arıkan oldu. Arıkan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereden geldiği hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Birçok kişi, Arıkan'ın yaşam öyküsü ve kariyeri hakkında bilgi araştırıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? Siyasi kariyeri ve Halk TV'de katıldığı programlarla gündeme gelen Mahmut Arıkan'ın hayatı merak ediliyor. Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı olan Mahmut Arıkan, geçmişte Kayseri milletvekili olarak görev yapmış ve partisinin çeşitli kademelerinde yer almıştır. Peki, Mahmut Arıkan kimdir? Halk TV konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri'de doğmuş olup, 47 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yapmış ve MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler almıştır. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 2019 yılında Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Kongre'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmiştir.

Mahmut Arıkan kimdir? Halk TV konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?

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