Mahir Ünlütaşkıran öldürüldü mü? Müge Anlı Mahir bulundu mu?

2008 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran'ın akıbeti, aradan geçen 17 yıla rağmen belirsizliğini koruyor. Son dönemde, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen bu kayıp vakası, çeşitli iddialar ve itiraflarla dikkat çekiyor. Peki, Mahir Ünlütaşkıran öldürüldü mü? Müge Anlı'da Mahir bulundu mu?

MAHİR ÜNLÜTAŞKIRAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Mahir Ünlütaşkıran'ın kayboluşunun ardından, eşi Çiğdem Ünlütaşkıran ve kardeşi Umut Ünlütaşkıran arasında yasak bir ilişki yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. Çiğdem, bu ilişkiden bir çocuk dünyaya getirdi ve resmi olarak hala Mahir'le evli olduğu için çocuğu Mahir'in üzerine kaydettirdi. Bu durum, Mahir'in bir cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphelerini güçlendirdi.

MÜGE ANLI MAHİR BULUNDU MU?

Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra babası Mesut Ünlütaşkıran da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Mesut Bey'in erkek kardeşi İbrahim Ünlütaşkıran, abisinin ölümünün de şüpheli olduğunu belirterek savcılığa başvurdu ve mezarın açılması (fethi kabir) için dilekçe verdi.