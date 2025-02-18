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Mahassine Merabet kimdir? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

Mahassine Merabet kimdir? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?
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Mahassine Merabet, Fas doğumlu genç bir oyuncu ve modeldir. Özellikle Türkiye'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteriyle tanınmaktadır. Peki, Mahassine Merabet kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir?

Fas asıllı oyuncu ve model Mahassine Merabet, genç yaşına rağmen Türkiye'de başarılı bir kariyer inşa etmiştir. Eğitim hayatı ve çok yönlü yetenekleriyle dikkat çeken Merabet, "Esaret" dizisindeki performansıyla tanınıyor. Mahassine Merabet'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MAHASSINE MERABET KİMDİR?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.

Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Bu rol, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmıştır. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Mahassine Merabet kimdir? Mahassine Merabet kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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