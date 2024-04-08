Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti!

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MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet'in gözüne girp, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birilikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Oyuncular : Alper Kul, Nurgül Yeşilçay, Murat Akkoyunlu