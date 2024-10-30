MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Madımak çorbası tarifi ve madımak çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

MADIMAK ÇORBASI NERENİN?

Madımak çorbası, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ne özgü, özellikle Sivas ilinde yaygın olarak yapılan geleneksel bir yemektir. Yöreye özgü olarak taze madımak bitkisi kullanılarak hazırlanan bu çorba, sağlıklı ve besleyici özellikleriyle bilinir. Sivas'ın yanı sıra çevre illerde de tüketilen madımak, kimi bölgelerde etli, kıymalı veya pastırmalı olarak da yapılmaktadır.

MADIMAK ÇORBASI MALZEMELERİ

500 gram taze madımak (bulunamazsa kuru madımak da kullanılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı bulgur veya yarma (isteğe göre)

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Karabiber

İsteğe göre pastırma veya kıyma (etli yapılacaksa)

MADIMAK ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Madımakları Hazırlayın: Taze madımakları iyice yıkayın, temizleyin ve ince ince doğrayın.

Soğanları Soteleyin: Bir tencereye tereyağını koyun ve yemeklik doğradığınız kuru soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Salça Ekleyin: Soğanlara salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Eğer etli bir tarif yapacaksanız kıymayı veya pastırmayı bu aşamada ekleyip birkaç dakika daha kavurabilirsiniz.

Madımakları Ekleyin: Doğradığınız madımakları tencereye ilave edin, kısa bir süre karıştırarak kavurun.

Suyu Ekleyin: Üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra bulguru veya yarmayı ekleyin.

Baharatları Ekleyin: Tuz ve karabiberi ilave edin, kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar pişirin. Madımaklar yumuşayıp çorba kıvam aldığında ocaktan alın.

Servis: Çorbanız hazır! Sıcak servis yapabilir, üzerine yoğurt veya kuru nane ekleyebilirsiniz.