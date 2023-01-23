Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı ve bu nedenle birçok kişi Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Sorusunu araştırıyor. Peki, Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu, konuya ilişkin olarak birçok vatandaş tarafınadan merak ediliyor ve araştırılmaya devam ediliyor. MACKO Bist koduyla işlem yapılabilecek olan hisselerin halka arz ücreti 38 TL olarak belirlenmişti. Peki, Maçkolik borsada ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MAÇKOLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş halka arz tarihi 19 Ocak ve 20 Ocak olarak açıklandı. Maçkolik halka arz sonuçlarının 23 Ocak Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Talep toplama süreci tamamlanan Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı. Şirket paylarına, 691.121 yurt içi bireysel yatırımcıdan talep geldi.