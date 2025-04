Mabel Matiz 'Gök mavi' şarkı sözleri! Mabel Matiz Gök Mavi şarkısı ne anlatıyor?

Son günlerde müzik platformlarında sıkça aranan Mabel Matiz Gök Mavi şarkı sözleri, sanatçının hayranları arasında adeta bir fenomen haline geldi. Özellikle sosyal medyada Mabel Matiz Gök Mavi şarkı sözleri üzerine yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. Şarkının sözleri ve bestesi, duygusal atmosferi ile dinleyiciler üzerinde güçlü bir etki bırakıyor. Peki, Mabel Matiz Gök Mavi şarkı sözleri nedir? Mabel Matiz Gök Mavi şarkısı ne anlatıyor? İşte, Mabel Matiz 'Gök mavi' şarkı sözleri!

GÖK MAVİ / THE SKY IS BLUE

Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat / a barricade is broken down in Beyazıt

geliyo' devrim annem uyuma kalk / revolution is imminent mother don't sleep wake up

bu çocuklar bir harika diyorum / I'm telling you these kids are wonderful

bu zeka için vermeli zekat / give alms for the sake of their smartness

Beyazıt'ta başım dik yürüdüm / I walked in Beyazıt with my head held high

yürüdüm zıttına zulmünün / in the opposite direction of persecution

ben o aydın günleri görürüm / I shall see those brighter days

görürüm inşallah, görürüm inşallah / God willing I shall, God willing I shall

kaçtım geldim yollar hep örülü / I made haste and delayed not, the streets are all blocked off

al beni kollarına al asi gülüm / take me, take me in your arms my rebellious rose

gök mavi, hürriyet için ölürüm / the sky is blue and I will die for freedom

o benim yazgımdır vermem / I won't surrender it, for it is my fate

kaçtım geldim yollar hep örülü / I made haste and delayed not, the streets are all blocked off

al beni kollarına al asi gülüm / take me, take me in your arms my rebellious rose

gök mavi, hürriyet için ölürüm / the sky is blue and I will die for freedom

o benim yazgımdır vermem / I won't surrender it, for it is my fate

o benim çizgimdir kırmızı / that is my red line

ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var? / what on earth is a water cannon doing at METU?*

bunca filizin ortak bi' düşü var / all these young sprouts share a common dream

yok armut piş ağzıma düşüver / pears fall not into your mouth ready ripe

geri alıca'z hayatı diyo' sokak / the streets say that we are taking back our life

Vişnelik'te başım dik yürüdüm / I walked in Vişnelik with my head held high

yürüdüm zıttına zulmünün / in the opposite direction of persecution

ben o aydın günleri görürüm / I shall see those brighter days

görürüm inşallah, görürüm inşallah / God willing I shall, God willing I shall

kaçtım geldim yollar hep örülü / I made haste and delayed not, the streets are all blocked off

al beni kollarına al asi gülüm / take me, take me in your arms my rebellious rose

gök mavi, hürriyet için ölürüm / the sky is blue and I will die for freedom

o benim yazgımdır vermem / I won't surrender it, for it is my fate

kaçtım geldim yollar hep örülü / I made haste and delayed not, the streets are all blocked off

al beni kollarına al asi gülüm / take me, take me in your arms my rebellious rose

gök mavi, hürriyetten de hürüm / the sky is blue and I am freer than freedom

o benim yazgımdır vermem / I won't surrender it, for it is my fate

o benim çizgimdir kırmızı / that is my red line

özgürlük çalgımdır susmaz / freedom is the song I sing, it never falls silent

alnıma çizdim ay yıldızı / on my forehead I have drawn the star and crescent

o benim çizgimdir kırmızı / that is my red line

alnıma çizdim ay yıldızı / on my forehead I have drawn the star and crescent

o benim damarımda akarken / as long as it flows through my veins

kim ona zincir vuracakmış / who dare shackle me in chains

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, Türk pop müziğinin kendine özgü isimlerinden biridir. Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimlikleriyle tanınan Matiz, sahne adı olan "Mabel Matiz"i edebiyat ve mitolojiden ilham alarak seçmiştir. "Mabel" ismi, Kumral Ada Mavi Tuna romanındaki karakterden, "Matiz" ise eski Yunanca'da "sarhoş" veya "çok neşeli" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir.

İlk albümünü 2011 yılında yayımlayan Mabel Matiz, çıkışını özellikle "Sana Yalvarmam", "Arafta" gibi parçalarla yapmıştır. 2013 yılında çıkardığı ikinci albümü "Yaşım Çocuk" ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, özgün sesi, duygusal sözleri ve farklı sahne tarzıyla kısa sürede müzik dünyasında kendine özel bir yer edinmiştir.

Mabel Matiz, sadece müzikal başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine hitap eden duruşu ve açıklamalarıyla da dikkat çeker. Birçok ödülün sahibi olan sanatçı, pop, alternatif pop ve Anadolu ezgilerini harmanladığı şarkılarıyla Türk müziğinde özgün bir tarz yaratmıştır.

Mabel Matiz