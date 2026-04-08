Lvbel C5 konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı? Lvbel C5 Bostancı Gösteri Merkezi konseri biletleri ne kadar, nereden alınır?

İstanbul’da rap müzik tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinlik gündemde. Lvbel C5, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Konserin tarihi, bilet durumu ve nereden alınabileceği şimdiden merak konusu oldu. Hayranlar, sevilen sanatçının enerjik performansını kaçırmamak için detayları araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LVBEL C5 BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ KONSERİ NE ZAMAN?

Lvbel C5, 12 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul Kadıköy’deki Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Konser, sanatçının hit şarkılarını canlı olarak seslendireceği enerjik bir performans olarak planlanmıştır.

LVBEL C5 BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Evet, konser biletleri satışa çıktı.

LVBEL C5 BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ KONSERİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Biletler, Bubilet, Biletix ve iTicket üzerinden temin edilebilir. Etkinlikte yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6 yaş üzeri her katılımcı bilete tabidir.

LVBEL C5 KİMDİR?

Süleyman Burak Bodur, sahne adıyla Lvbel C5, 20 Nisan 2001’de Sakarya’da doğmuş bir Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır. 2019 yılında Batuflex ile birlikte yayımladıkları Face Time şarkısı ile müzik kariyerine başladı. 2025 yılında çıkan HAVHAVHAV ve COOOK PARDON şarkıları ile medyada geniş yankı uyandırdı. Lvbel C5, enerjik sahne performansları ve rap tarzıyla biliniyor.