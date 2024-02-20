Lütfü Savaş yeniden aday mı? Lütfü Savaş Hatay'da yeniden aday mı olacak?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş uzun zamandır CHP'nin gündeminden düşmüyor. Lütfü Savaş yeniden aday mı? Lütfü Savaş Hatay'da yeniden aday mı olacak? Detaylar haberimizde...

LÜTFÜ SAVAŞ YENİDEN ADAY MI?

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir" denildi.

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