Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edilmesi talebi gündeme bomba gibi düştü. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında verilen bu kararın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, Lütfü Savaş hakkında CHP'nin neden böyle bir karar verdiğini araştırıyor. Peki, Lütfü Savaş CHP'den ihraç mı edildi? CHP, Lütfü Savaş'ı neden disipline sevk etti? Detaylar haberimizde...

LÜTFÜ SAVAŞ CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

CHP'nin önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terörle bağlantısı olan veya terörden siyasi rant devşiren kim olursa olsun, hangi oluşumdan olursa olsun savunamayız." şeklindeki açıklaması nedeniyle partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP, LÜTFÜ SAVAŞ'I NEDEN DİSİPLİNE SEVK ETTİ?

Lütfü Savaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı…. Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk Miilletini bulur. Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir "Ulus Devlet" olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir. Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir. Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. "Bağımsızlık Benim Karakterimdir" diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasının ardından CHP, Lütfü Savaş'ı ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu.