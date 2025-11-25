Lüksün kitabını yazdılar! Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor

Hindistanlı bir teknoloji milyarderinin görkemli düğünü, James Bond filminde yer alan bir sarayda gerçekleşince dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, milyarder varis Netra Mantena'nın düğününde sahne aldı. Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri ise mini bir saray şeklinde tasarlanmış 4,5 metrelik dev düğün pastası oldu.

Hindistan'ın önde gelen ilaç şirketlerinden birinin sahibi Rama Raju Mantena'nın kızı olan Netra, Udaipur'daki Taj Lake Palace yakınlarında, girişimci Vamsi Gadiraju ile evlendi. Aynı saray, 1983 yapımı Octopussy filminde de yer almıştı.

Yaklaşık 6,7 milyon dolar harcandığı tahmin edilen düğüne Lopez hem konuk hem de sahne performansıyla damga vurdu.

Donald Trump Jr. ve sevgilisi Bettina Anderson da davetliler arasındaydı.

Ram Charan, Sophie Choudry, Nora Fatehi ve birçok yıldız törene katıldı.

Lopez, "Waiting for Tonight" ve "On The Floor" gibi hit şarkılarını söylerken sahnede cesur kostümler giydi.

56 yaşındaki yıldızın transparan ve derin dekolteli mayo tarzı kostümü dans ederken neredeyse açılacak gibi oldu.

Lopez ayrıca sımsıkı, siyah, yarı transparan bir tulum da giyerek ünlü fiziğini öne çıkardı. Sahne öncesi ise gelin ve damatla birlikte işlemeli bir sari ve zümrüt takılarla poz verdi.

Çiftin pasta kesimi töreninde, tamamen beyaz, çok katlı ve adeta minyatür bir saray görünümündeki dev pasta dikkat çekti. Tasarımda filler, kaplanlar ve çiçek figürleri bile yer aldı.

Pastanın Paris'te yaşayan ünlü pasta şefi Bastien Blanc-Tailleu tarafından özel olarak hazırlandığı bildirildi. Sosyal medyada videoları yayılan pasta, kullanıcılar tarafından "sanat eseri" olarak yorumlandı.

Yerel basına göre bazı bölge halkı, bu kadar büyük bir harcama yapılmasını "israf" olarak nitelendirip eleştirdi.

Düğün, yalnızca lüksüyle değil, aynı zamanda katılan dünya çapındaki ünlü isimlerle de büyük dikkat çekti.

Ranveer Singh, Madhuri Dixit, Kriti Sanon, Shahid Kapoor, Jacqueline Fernandez ve Karan Johar gibi Bollywood yıldızları da sahne aldı.

Dünya çapından iş insanları, Hollywood yıldızları ve politik isimler de Udaipur'daki lüks otellere akın etti.

Lopez sahnede fırtına gibi eserken, Donald Trump Jr. ve Bettina Anderson da gecenin öne çıkan çiftlerindendi. Sürekli gülümseyen ve birbirlerine sarılan ikili, dans pistinde eğlenirken görüntülendi.

İddiaya göre çevreleri, çiftin yakında evlenebileceğini konuşuyor.

Bu gösterişli düğün, 2024'te milyarder Mukesh Ambani'nin oğlunun ve Radhika Merchant'ın dünya basınında gündem olan düğünüyle kıyaslanmaya başladı. O düğüne Kardashianlar, Bill Gates ve Boris Johnson katılmıştı.

Lopez, yıl sonunda Las Vegas'taki Caesars Palace – The Colosseum salonunda başlayacak yeni sahne programına hazırlanıyor.

Ayrıca ekim ayında vizyona giren Kiss of the Spider Woman filminde yer aldı ve güzellik markası JLo Beauty ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kasım ayında marka, "Yılın Göz Maskesi Ürünü" ödülünü kazandı. Lopez, sosyal medya paylaşımında bu ödül için takipçilerine teşekkür etti.