Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Son saldırılarla Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükselirken, yaralı sayısı 2 bin 876 olarak açıklandı. Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

  • İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 1050 kişi hayatını kaybetti.
  • Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1039 kişinin öldüğünü ve 2876 kişinin yaralandığını duyurdu.
  • Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle 1 milyon 162 bin 237 kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.  Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.

Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise biri 3 yaşında çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şemali yolunda İsrail dronlarının bir motosikleti hedef alması sonucu Burc eş-Şemali Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen Filistinli Rebi Halihil yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı

Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı! Tek kişinin ismini verdi