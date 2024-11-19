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Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Love (ft. Marriage and Divorce), Sung Hoon, Lee Tae-gon, Park Joo-mi, Lee Ga-ryeong, Lee Min-young, Jeon Soo-kyeong ve Jeon No-min'in oynadığı bir Güney Kore televizyon dizisidir. Peki, Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Love ft. Marriage and Divorce dizisi ilk sezon 23 Ocak - 14 Mart 2021 tarihleri ??arasında Cumartesi ve Pazar günleri saat 21:00'de TV Chosun'da yayınlandı. Love ft. Marriage and Divorce konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

LOVE FT. MARRİAGE AND DİVORCE KONUSU NE, SONU NASIL BİTİYOR?

Dizi, 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlardaki üç evli çiftin hikayesini konu alıyor.

Aşk (ft. Evlilik ve Boşanma) başrollerinde Sung Hoon , Lee Tae-gon , Park Joo-mi , Lee Ga-ryeong , Lee Min-young , Jeon Soo-kyeong ve Jeon No-min'in oynadığı. İlk sezon23 Ocak - 14 Mart 2021 tarihleri ??arasında Cumartesi ve Pazar günleri 21:00'de ( KST ) TV Chosun'da yayınlandı. Bu dizi Netflix'te dünya çapında yayınlanmak üzere mevcuttur.

İkinci sezon , 12 Haziran - 8 Ağustos 2021 tarihleri ??arasında Cumartesi ve Pazar günleri 21:00'de ( KST ) TV Chosun'da yayınlandı . Netflix'te yayınlanmak üzere mevcuttur . İkinci sezon finali bölümü, ülke çapında %16,582'lik bir reytinge ulaşarak, onu Kore kablolu televizyon tarihinin en yüksek reytingli on birinci dizisi yaptı .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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