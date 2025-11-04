Haberler

Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Güncelleme:
Louvre Müzesi'nde 88 milyon euroluk tarihi soygunda müzenin güvenlik kameralarına erişim için kullanılan şifrenin "Louvre" olduğu ortaya çıktı. Fransız siber güvenlik uzmanlarının hazırladığı 2014 tarihli belgelerde, bu zayıflığın sanat eserlerinin çalınmasına yol açabileceği konusunda uyarıların yer aldığı öğrenildi. Şifre tepkilere neden olurken bazıları "12345 yapsaydınız" diyerek alay etti.

  • Louvre Müzesi'nde 88 milyon euroluk soygun gerçekleşti.
  • Müzenin video izleme sunucusu erişim şifresi 'LOUVRE' olarak belirlenmişti.
  • 2014 tarihli bir raporda müzenin dijital altyapısında ciddi güvenlik açıkları bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan 88 milyon euroluk soygunun ardından, güvenlik sistemlerindeki zafiyetin yıllar önce fark edildiği ortaya çıktı.

KAMERALARA ERİŞİM ŞİFRESİ: LOUVRE

Fransız Libération gazetesinin ulaştığı 2014 tarihli belgeler, müzenin video izleme sunucusuna erişim için kullanılan şifrenin "LOUVRE" olduğunu ortaya koydu. Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından o yıl hazırlanan raporda, müzenin dijital altyapısında ciddi güvenlik açıkları bulunduğu ve ağın ele geçirilmesi durumunda "sanat eserlerinin çalınmasının kolaylaşabileceği" uyarısı yer aldı.

UYARILAR YILLAR SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Söz konusu raporda, kamera ve alarm sistemlerindeki zayıflıklara dikkat çekilmişti. Ancak gerekli önlemler alınmadı. Aradan geçen yılların ardından, "tahmin edilebilir şifrelerin" müzenin savunmasını çökerttiği ve "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirilen olayın bu ihmaller sonucu gerçekleştiği belirlendi.

ALAY KONUSU OLDU

"Louvre" şifresi ülke genelinde tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlar şifrenin zayıflığı ile ilgili, "12345 yapsaydınız diyerek alay etti.

88 MİLYON EUROLUK SOYGUN

Olay, 20 Ekim sabahı Seine Nehri'ne bakan cephede ters park edilen bir forklift yardımıyla gerçekleştirildi. İki kişi, Apollo Galerisi'ne girerek spiral taşlarla vitrinleri kesti ve toplam değeri 88 milyon euroyu bulan mücevherleri alarak, dışarıda bekleyen scooter'larla kaçtı. Soygun anında kameraların görüntülerinin bulanık ve eksik olduğu tespit edildi.

"DAHİ DEĞİL, SIRADAN HIRSIZLAR"

Soruşturma kapsamında 25 ve 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yedi kişi gözaltına alındı. Dördü "örgütlü hırsızlık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla tutuklanırken, üç kişi serbest bırakıldı. Ana şüphelilerin, 2015'te hırsızlıktan sabıka kaydı bulunan 37 yaşındaki iki erkek olduğu açıklandı.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, olayın "dahi suçluların değil, sıradan hırsızların işi olabileceğini" ve içeriden yardım alınmamış olabileceğini belirtti. Kültür Bakanı Rachida Dati ise güvenlik sistemlerindeki yetersizlikleri kabul ederek, "hırsızlık riskinin kronik biçimde hafife alındığını" ifade etti.

