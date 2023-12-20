Louisiana chicken tarifi! MasterChef Louisiana chicken nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Louisiana chicken hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Louisiana chicken hazırladı. Peki, Louisiana chicken nedir? Louisiana chicken nasıl yapılır? Louisiana chicken nedir?

Tavuk kanat lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Louisiana chicken ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Louisiana chicken nasıl yapılır? Louisiana chicken nedir? Louisiana chicken nasıl yapılır, Louisiana chicken yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Louisiana chicken yapıldı, evde klasik Louisiana chicken yapıldı! İşte en güzel Louisiana chicken!

LOUİSİANA CHİCKEN TARİFİ!

2 adet serbest gezinen tavuk filetosu

2 börek çöreği

50 santilitre ayran

100 gram un

2 yemek kaşığı yumurta beyazı mayonez

Monosodyum glutamat (isteğe bağlı)

Sarımsak tozu

kırmızı biber

Füme Kırmızı Biber

Acı sos

Büyük dilimlenmiş turşu

Yemek pişirmek için nötr bitkisel yağ

Tuz biber

Tavuk filetoların iğnelerini çıkarın ve etin en kalın kısmında bıçağın ucuyla kesikler yapın. Ayran, bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı acı biber, bir çay kaşığı füme kırmızı biber ve bir çay kaşığı monosodyum glutamat (fast food restoranlarının kullandığı meşhur katkı maddesi) ile bir marinat hazırlayın. - meşhur umamiyi sağlayacak yiyecekler. Tavuğu karıştırın ve buzdolabında 2 ila 4 saat boyunca marinenin içine koyun.

Derin bir tabakta unu bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı acı biber, bir çay kaşığı füme kırmızı biber ve bir çay kaşığı glutamat monosodyum ile karıştırın. Tavuk filetolarını tamamen kaplayacak şekilde karıştırıp una bulayın. Filetoları bir rafa ayırın, yarıya kadar doldurulmuş küçük bir güveç kabında yağı 180°C'ye önceden ısıtın ve her bir filetoyu güzelce kızarana ve tamamen pişene kadar yaklaşık 6 dakika batırın.

Kızartılmış çöreklerin her iki tarafını kaplamadan önce mayonezi biraz kırmızı biber ve sarımsak tozuyla karıştırın. Turşu dilimleri ve tavukla süsleyip çok sıcak servis yapın.