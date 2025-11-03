Haberler

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Maaş talebi belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeli nedeniyle kadrosuna katamadığı Ademola Lookman için yeniden devreye girdi. Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerin ardından Sarı-kırmızılıların radarında kalmaya devam etti. Peki, Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Detaylar...

Lookman Galatasaray'a gelecek mi? Süper Lig ekibi Galatasaray, yaz aylarında transfer listesine aldığı Ademola Lookman için yeniden girişimlere hazırlanıyor. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmeyen transferin devre arasında yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

ADEMOLA LOOKMAN GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray, sezon başında Ademola Lookman transferi için Atalanta ile masaya oturmuş ancak İtalyan kulübünün 60 milyon euro bonservis talebi nedeniyle görüşmeleri askıya almak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, ekonomik koşulların uygun hale gelmesi halinde transferi yeniden değerlendirmek istiyor. Oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi, transfer sürecini zorlaştıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon Atalanta formasıyla yalnızca 8 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Lookman'ın Atalanta'daki rolünün azalması, taraflar arasındaki temasların yeniden başlamasına neden oldu. Transfer görüşmelerinin ilerleyen haftalarda somut bir aşamaya gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın yeniden gündemine aldığı Ademola Lookman, kulübünden ayrılma ihtimalini değerlendiriyor. Nijeryalı futbolcu, transfer için kendisini isteyen kulüplerden yıllık 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus talep ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde sonuçlanmayan görüşmeleri bu kez farklı şartlarda sürdürmeyi planlıyor. Atalanta'nın bonservis beklentisinde bir indirime gitmesi halinde Galatasaray'ın yeniden resmi adımlar atması gündeme gelebilir. Oyuncunun performansı ve sözleşme süresi göz önüne alındığında, transfer sürecinin dikkatle yürütülmesi bekleniyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
