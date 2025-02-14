Londra'da Kuran yakan adamı döven adam kim adı ne, nereli?

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan bir eylemci, o esnada oradan geçmekte olan bir vatandaşın saldırısına uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Londra'da Kuran yakan adamı döven adam kim adı ne, nereli?

LONDRA'DA KURAN YAKAN ADAMI DÖVEN TÜRK KİM?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türk Konsolosluğu binası önünde bir saldırgan Kuran-ı Kerim yaktı. Saldırıyı gerçekleştiren provokatöre ise bıçaklı bir adam saldırdı. Bıçaklı adam, Kur'an-ı Kerim'i alıp eylemcinin yüzüne tükürdü.

Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu.

Londra'da Kuran yakan adamı döven adamın kim olduğu henüz açıklanmadı.