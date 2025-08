LOL çöktü mü? 2 Ağustos Cumartesi League of Legends (LoL) neden açılmıyor?

Sunuculara bağlanma sırasında karşılaşılan hatalar, platform genelinde geçici bir çökme yaşanıp yaşanmadığı sorularını gündeme getirdi. Pek çok kişi, bu durumun yalnızca bölgesel mi yoksa küresel mi olduğunu öğrenmeye çalışıyor. League of Legends çöktü mü?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılardan gelen bildirimler, League of Legends'ın sunucularında veya hizmetlerinde bir sorun yaşandığına işaret ediyor. Oyuncular, oturum açma, maçlara bağlanma ya da oyun içi performansla ilgili çeşitli sıkıntılar bildirmekte. Bu tür durumlarda, Riot Games'in resmi destek sayfası veya sosyal medya hesapları üzerinden duyurular takip edilmelidir.

Hata raporu:

LOL NEDİR?

League of Legends (LoL), Riot Games tarafından geliştirilen ve 2009 yılında piyasaya sunulan bir çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) oyunudur. Oyunda iki takım, harita üzerindeki belirli stratejik noktaları ele geçirerek rakip üsse ulaşmaya çalışır. Her oyuncu, kendine has yeteneklere ve oyun stiline sahip "şampiyon" karakterlerden birini kontrol eder. Bu yapı, oyuna derinlik katar ve rekabeti zenginleştirir.