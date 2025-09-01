Liseler ne zaman açılıyor? Liselerin açılış tarihi belli oldu mu?

2025–2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ait resmi takvimi duyurdu. Okulların ne zaman açılacağı, ara tatillerin ve yarıyıl tatilinin hangi tarihlere denk geleceği artık netleşti. Veliler tatil planlarını yaparken, öğrenciler de yeni dönemin heyecanını yaşamaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİSELERNE ZAMAN AÇILIYOR?

2025–2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, liselerde birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken hem öğrenciler hem de veliler yeni döneme hazırlıklarını sürdürüyor.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025–2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ilk kez okul heyecanı yaşayacak minik öğrenciler için özel bir hazırlık süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu bir haftalık uyum süreci, hem öğrencilerin hem de velilerin okul ortamına daha kolay alışmalarını hedefliyor. Miniklerin eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmaları için hazırlanan bu programda; sınıfla tanışma, öğretmenle güven ilişkisi kurma, okul kurallarını öğrenme, arkadaş edinme ve okul ortamına alışma gibi temel adımlar atılıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025–2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, yoğun ders temposuna adapte olmaya çalışırken, gözler aynı zamanda dönem içerisindeki tatil aralıklarına da çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre, birinci dönem ara tatili 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025–2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine tempolu bir şekilde devam eden öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir mola zamanı yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

