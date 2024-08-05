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LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? LGS 3. Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

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LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? LGS 3. Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır sorusu, LGS 3. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarını sorgulama yöntemlerini araştırıyor.

Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır sorusunun cevabı merak ediliyor. LGS 3. yerleştirme sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, lise yerleştirme sonuçlarına erişim sağlamak ve eğitim hayatlarına yön vermek için çeşitli sorgulama yöntemlerini araştırıyorlar. LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? LGS 3. Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS lise tercih ve yerleştirme takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları bugün ilan edilecek. Tercih yapan öğrenciler sonuçlarına meb.gov.tr'den ve e-okul'dan ulaşabilecek.

LGS NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? LGS 3. Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

  • 28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
  • 28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
  • 28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
  • 28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
  • 22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
  • 22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
  • Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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