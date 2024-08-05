Lise yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır sorusunun cevabı merak ediliyor. LGS 3. yerleştirme sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, lise yerleştirme sonuçlarına erişim sağlamak ve eğitim hayatlarına yön vermek için çeşitli sorgulama yöntemlerini araştırıyorlar. LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? LGS 3. Yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS lise tercih ve yerleştirme takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları bugün ilan edilecek. Tercih yapan öğrenciler sonuçlarına meb.gov.tr'den ve e-okul'dan ulaşabilecek.

LGS NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ