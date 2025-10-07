Son yıllarda dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de eğitim sisteminde köklü değişiklikler gündeme geliyor. Bu değişimlerden biri de lise eğitiminin süresinin yeniden yapılandırılması. Lise 2 yıla mı düşüyor? Avantajları neler, eğitim sistemi neden değişiyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YILA DÜŞECEK?

Yeni sistemde, lise eğitiminin son iki yılı zorunlu eğitim kapsamı dışına çıkacak. Öne çıkan modellerden biri olan 2+2 ve 3+1 sistemlerinde, lise eğitiminin ilk iki yılı zorunlu tutulacak. 11. ve 12. sınıf ise mesleki eğitim, sanat veya farklı alanlarda öğrencilerin tercihine bırakılacak.

LİSE 2 YIL MI OLACAK?

Lise eğitiminin sadece ilk iki yılı zorunlu hale gelirken, son iki yıl isteğe bağlı olacak. Öğrenciler, bu yıllarda mesleki programlar ya da sanat eğitimi gibi alanlarda eğitim alabilecek. Bakan Tekin, "Eğitim sistemimizi çağın gerekliliklerine göre dönüştürmek istiyoruz. Lisenin son iki yılı isteğe bağlı olursa öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre yönlenebilir" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, ilkokul ve ortaokul eğitimini kapsayan zorunlu eğitim süresi sabit kalacak. Ancak lise kısmında önemli bir değişiklik gündemde. Bakan Tekin, "Hazırladığımız rapor Kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Eğitim öğretim takvimi önümüzdeki yıl buna göre düzenlenecek" dedi.

LİSE EĞİTİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Lise eğitiminin zorunlu kısmı yeniden şekillendirilecek ve öğrenciler kendi ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alma fırsatı bulacak. Bu kapsamda lise eğitimi esnek bir yapıya kavuşacak.