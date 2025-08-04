Lise 1. nakil ne zaman? 2025 1. nakil başvuruları tarihleri!

2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler, nakil dönemine hazırlanıyor. "Lise 1. nakil ne zaman?" sorusunu yönelten adaylar için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. İlk nakil başvuru dönemi ağustos ayının ilk haftasında başlıyor. Peki, Lise 1. nakil ne zaman? İşte, LGS?2025 1. nakil başvuruları tarihleri!

LİSE 1. NAKİLLER NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, lise 1. nakil başvuruları 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarih aralığında, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri için başvuru alınacak.

1. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nakil başvurusunun ardından, yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, yerleştirildikleri okulu MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Lise 1. nakil süreci tamamlandıktan sonra, öğrenciler ikinci bir şans daha elde edecek. 2. nakil başvuruları 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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