Lgs tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi il yüzdelik dilime göre mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı sonuçları açıklandı. Peki, LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi il yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Genel yüzdelik mi il yüzdesi mi? İl yüzdelik dilim mi genel mi tercihlerde önemli? merak ediyor. İşte, LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? LGS tercihleri il yüzdelik dilime göre mi yapılacak yanıtı haberimizde...

LGS TERCİHLERİ HANGİ YÜZDELİK DİLİME GÖRE YAPILACAK?

LGS tercihlerini yaparken genel yüzdelik dilime bakılmalıdır. Çünkü X şehrindeki bir okula Y şehrinden de öğrenciler tercihte bulunabilir. Bu sebeple tercihlerde genel yüzdelik dilim dikkate alınmalıdır.

LGS'DE YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS, yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları açıklandı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın sonuçlarına MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşen sınavda 193 öğrenci tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ORANI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.