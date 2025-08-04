Binlerce adayın heyecanla beklediği LGS tercih sonucu sorgulama ekranı sabah saatlerinde erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, "LGS tercih sonucu nasıl sorgulanır?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! LGS tercih sonucu nasıl sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler "LGS tercih sonucu sorgulama ekranı" ile sonuçlarını kolayca öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, meb.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra "2025 LGS Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayarak T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonucu görüntüleyebilir. Sonuçlar aynı zamanda e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve e-Devlet üzerinden de öğrenilebilecek. Bu çoklu erişim imkanı, öğrencilere hızlı ve kolay bilgi alma avantajı sunuyor.

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI