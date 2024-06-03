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#128226 LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olur?

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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri merakla bekleniyor. 2024 LGS sınavına giren öğrenciler ve veliler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olur?

Yerleştirme sonuçlarının, sınav sonuçları açıklandıktan birkaç hafta sonra duyurulması bekleniyor?. LGS tercih sonuçları ve yüzdelik dilimler de bu süreçte belli olacak. Öğrenciler, taban puanlarını ve okulların yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olur?

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olur?

LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

LGS 2024 sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15-20 gün sonra açıklanacak. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

LGS taban puanları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olur?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS yüzdelik dilimi, bir öğrencinin LGS sınavındaki başarısını sınava giren tüm öğrenciler arasında nerede konumlandığını gösterir. Bu değer, öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Formül şu şekildedir:

Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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