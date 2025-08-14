LGS 2. yerleştirme sonuçları 2025 açıklandı mı? 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

LGS 2. yerleştirme sonuçları 2025 açıklandı mı? 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Güncelleme:
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen nakil sürecinde, öğrenciler ve veliler "LGS ikinci nakil sonuçları erişime açıldı mı?", "Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

8 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün itibarıyla LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme sürecinde sona yaklaşılırken, boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru adımları da belli oldu. Peki, LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 2025 açıklandı mı? LGS ikinci nakil sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

LGS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS takvimine göre, 14 Ağustos 2025 itibarıyla yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS 2. yerleştirme sonuçları 2025 açıklandı mı?

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr veya e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.

Bu sonuçların ardından, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvuru süreci başlayacak. Komisyonlar, kalan kontenjanlara uygun öğrencileri yönlendirerek yerleştirme işlemini gerçekleştirecek.

22 Ağustos 2025 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak ve liseye geçiş sürecindeki yerleştirme işlemleri resmen sona erecek.

500
