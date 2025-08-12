LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 3. ek tercih başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2. nakil sonuçları ve 3. ek tercihler süreci öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "LGS 3. ek tercihler bitti mi?" sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde belli oldu.

8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan 2. nakil tercih başvuruları, öğrencilerin daha istedikleri okullara yerleşebilmesi için ikinci bir şans sundu. Bu başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. LGS 3. ek tercihler olarak bilinen komisyon başvuruları ise belirlenen takvim çerçevesinde yürütülüyor. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, 2. nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Bu başvuruların sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebildi.

LGS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 2. nakil sonuçlarının ardından 3. ek tercih süreci olarak bilinen il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular başladı. Bu süreç 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Komisyon başvurularının ardından 22 Ağustos 2025 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Bu tarihten sonra yeni okul kayıtları yapılacak ve LGS yerleştirme süreci resmen sona erecek.

LİSE NAKİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler ve veliler, hem 2. nakil hem de 3. ek tercih sonuçlarını e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgileri ile sorgulayabiliyor.

