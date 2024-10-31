Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti!

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LEYLA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Leyla, Nur ve Mali arasındaki sırrı açığa çıkarmak isterken kendi sırrını da tehlikeye atar. Olaylı gece sonrası Ferda ve Mali'nin hayatlarında bir dönüm noktası yaşanır. Leyla bir yandan intikam planına devam ederken diğer yandan Civan'la yakınlaşm...

LEYLA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt, Mustafa Avkıran, Zeyno Eracar, Gamze Karaduman, Melisa Duru Ünal, Dilara Aksüyek, Meltem Baytok, Seda Güven, Berfin Ant, Ayaz Gülşen