Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlanacağı gündeme geliyor. Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi yeni sezonda seyirciyi ekran başına kilitledi. Leyla: Hayat Aşk Adalet hangi gün ve saat kaçta başlıyor? Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ NE ZAMAN?

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi her Çarşamba saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Leyla'nın yaşadığını öğrenen Civan çocukluk aşkını bulmaya kararlıdır. Civan'a bu yolculuğunda hiç beklemediği biri yardım edecektir. Nur için ise Leyla'yı bulmak hayat memat meselesine dönüşür. Güzide, gerçekleri öğrenmek isteyen Nur'un tehdidiyle bir seçim yapmak zorunda kalır.