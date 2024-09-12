Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, yayınlandığı ilk bölümüyle seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Leyla dizisi yeni bölüm fragmanı ve en son bölüm neler olduğu soruları gündeme geliyor. Leyla dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, her Çarşamba saat 20:00'da NOW ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt, Mustafa Avkıran, Zeyno Eracar, Gamze Karaduman, Melisa Duru Ünal, Dilara Aksüyek, Meltem Baytok, Seda Güven, Berfin Ant, Ayaz Gülşen