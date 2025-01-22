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Leyla dizisi bugün yok mu?

Leyla dizisi bugün yok mu?
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22 Ocak 2025 Çarşamba günü Bolu'da yaşanan otel faciasında 76 kişi hayatını kaybederken, bu trajik olayın ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Bu üzücü gelişmeyle birlikte, dün akşam birçok dizi ve programın yeni bölümleri yayınlanmadı. İzleyiciler ise Çarşamba akşamları Now ekranlarında yayınlanan Leyla dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Leyla bugün yok mu?

22 Ocak 2025 Çarşamba günü Bolu'da meydana gelen otel faciasında 76 kişi hayatını kaybetmiş, bu acı olayın ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edilmiştir. Bu gelişme üzerine, dün akşam birçok dizi ve programın yeni bölümleri yayın akışından çıkarılmıştı. Şimdi ise izleyiciler, Çarşamba akşamları Now ekranlarında yayınlanan Leyla dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Leyla bugün yok mu?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin bu akşam yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Leyla bu akşam tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET OYUNCULARI KİM?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..."inoyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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