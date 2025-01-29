Leyla CANLI izle! Adalet 29 Ocak Çarşamba Leyla 19. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 29 Ocak Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla ve Nur yaşadıkları yüzleşmenin ardından kozlarını açık oynamaya başlarlar. Leyla intikam oyununda Nur'un yalnız kalmasını sağlayacak hamleler yapar. Nur bir yandan Leyla'ya karşı ittifaklar kurmaya çalışırken, diğer yandan kendisinden boşanmak isteyen Tufan'ı sıkıştıracak formül arayışındadır. Mali ise Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.Leyla'nın intikam ateşiyle Nur'a benzeyeceğinden endişelenen Civan, ona sürpriz sonlu bir program hazırlar. Nur, Leyla'yı evden göndermek için yaptığı tehlikeli hamleyle heyecanı doruğa çıkarırken; Civan ve Leyla'nın beklenmedik hamlesi Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçer. Nur, Ela Karaca'nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi'nin küçük kızı Leyla'yı görünce neye uğradığını şaşırır. Leyla bir yandan Nur'dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan'la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar. Tansiyonun zirve yaptığı bölüm finalinde yaşanacak restleşme, başlayacak savaşın fitilini ateşleyecektir.

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... CANLI