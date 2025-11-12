Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kararını vermesi an meselesi!

Fenerbahçe'nin Lewandowski'nin menajeriyle görüştüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından transfer iddiaları yoğunlaştı. Barcelona'da geleceğine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Polonyalı futbolcu, karar sürecinin sürdüğünü açıklamıştı.

LEWANDOWSKİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Lewandowski'nin kararını bekleyen sarı lacivertli yönetimin, Polonyalı golcü kariyerini Türkiye'de sürdürmeye olumlu yaklaşırsa resmi adımı atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinde devre arası planları kapsamında En-Nesyri ile yolların ayrılması ihtimali konuşulurken, Lewandowski ismi kulüp başkanı Sadettin Saran'ın ilk büyük hamlesi iddialarıyla gündeme geldi. Polonya basını da Barcelona'da rolünden memnun olmayan golcünün ocak ayında ayrılığı değerlendirebileceğini bildirdi.

Lewandowski'nin Polonya'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında geleceğine dair söylediği sözler, transfer ihtimallerini daha da artırdı. Yıldız futbolcu, Barcelona'da kalıp kalmayacağına dair soruya kesin bir yanıt vermezken, kararının henüz netleşmediğini belirtti. Kulübün kendisiyle iletişime geçmesi durumunda bile şu anda cevap veremeyeceğini söyleyen Lewandowski, sezona nasıl devam edeceğine dair hislerinin belirleyici olacağını ifade etti. Bu belirsizlik, Fenerbahçe'nin ilgisiyle birleşince transfer ihtimallerinin daha fazla konuşulmasına yol açtı.

LEWANDOWSKİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Barcelona ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski, kulübün mali şartları nedeniyle ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında gösteriliyor. Katalan ekibinin ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla yüksek maaşlı bazı futbolcularla yolları ayırabileceğine dair iddialar, Polonyalı golcünün durumunu da gündemde tutuyor. Bu çerçevede Lewandowski'nin açıklamalarının, sözleşmesinin bitiş tarihine rağmen ayrılığın erken gerçekleşebileceği yorumlarını beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Sözleşmesindeki sürenin devam ediyor olması, Barcelona'nın olası bir ayrılık için teklifleri değerlendirebileceği anlamına gelirken, Lewandowski'nin geleceğini netleştirmemiş olması kulüplerin bekleyişini sürdürüyor. 37 yaşındaki golcünün karar sürecine dair ifadeleri, kısa vadede herhangi bir netlik oluşmadığını göstermiş durumda. Bu tablo, hem Barcelona'nın ekonomik kararlarının hem de Lewandowski'nin kişisel tercihlerinin belirleyici olacağı bir sürece işaret ediyor.

LEWANDOWSKİ BARCELONA KARİYERİ

Barcelona formasıyla çıktığı 159 maçta 108 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Robert Lewandowski, üç sezonda önemli başarılara imza attı. Katalan ekibiyle 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazanan tecrübeli golcü, kısa sürede takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Bu sezon ise La Liga'da Celta Vigo'ya karşı yaptığı hat-trick dikkat çekmiş ve sezondaki gol sayısını 9 maçta 7'ye taşımıştı.

Barcelona'daki performansı güçlü rakamlarla devam etmesine rağmen, Lewandowski'nin geleceğe dair belirsiz konuşması farklı ihtimalleri gündeme getiriyor. Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" haberlerini yalanlayan golcünün, kararını henüz vermediğini söylemesi dikkat çekti. Kulübün mevcut yapısı içinde rolüne dair açıklamaları ise birçok yorumun ortaya çıkmasına neden olurken, kariyerinin sonraki adımına dair net bir gelişme bulunmuyor.

LEWANDOWSKİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Robert Lewandowski 37 yaşında ve Polonya doğumlu bir futbolcu. Kariyerinin büyük bölümünde Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen tecrübeli golcü, milli takımda da uzun yıllardır önemli bir rol üstleniyor.