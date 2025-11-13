Lewandowski Ballon d'Or ve Altın Ayakkabı aldı mı? Kaç kere kazandı?

Lewandowski Ballon d'Or kazandı mı? Robert Lewandowski'nin kariyerindeki en çok tartışılan yıllar 2020 ve 2021 dönemleri oldu. Hem bireysel istatistikleri hem de Bayern Münih ile kazandığı kupalar yoğun şekilde gündemde yer aldı.

LEWANDOWSKİ BALLON D'OR ALDI MI, KAZANDI MI?

Lewandowski, kariyeri boyunca hiç Ballon d'Or kazanmadı. 2020 yılı, oyuncunun kariyerindeki en yüksek form dönemlerinden biriydi. Bayern Münih ile Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nı kazanarak üçleme yaptı. Bu sezonda sadece takımının değil, oynadığı tüm kulvarların gol liderliğini üstlendi ve Şampiyonlar Ligi'nde maç başına çok yüksek bir gol ortalaması yakaladı. Futbol dünyasında o yılki Ballon d'Or'un Lewandowski'ye verileceği genel bir beklenti hâline gelmişti ancak ödül COVID-19 nedeniyle tamamen iptal edildi.

2021 yılına gelindiğinde ödül yeniden dağıtıldı. Lewandowski bu sezonda da Bayern Münih ile ligde gol rekorlarına yaklaşan istatistikler üretti ve rakamlardaki istikrarını sürdürdü. Buna rağmen Ballon d'Or oylamasında Lionel Messi birinci olurken Lewandowski ikinci sırada kaldı. Aynı tören sırasında kendisine "Yılın Forveti / En İyi Forvet" ödülü verildi. Bu unvan, sezon performansının resmi bir karşılığı olarak sunuldu ancak Ballon d'Or'u alamaması özellikle 2020 ve 2021 yıllarının hala tartışılmasına neden oldu.

LEWANDOWSKİ ALTIN AYAKKABI NE ZAMAN, KAÇ TANE ALDI?

Lewandowski, Avrupa Altın Ayakkabısı'nı kariyerinde iki kez kazandı ve ikisi de Bayern Münih formasıyla üst üste geldi. 2020–2021 sezonunda Bundesliga'da 41 gol atarak ilk Altın Ayakkabısı'na ulaştı. Bu sayı, Gerd Müller'in uzun yıllar kırılamayan 40 gollük rekorunun geçilmesini sağladı. Golden Shoe puanlamasında 82 puana ulaşarak Avrupa genelinde sezonun en yüksek skoruna ulaştı. O dönemde hem rekor niteliğindeki gol sayısı hem de ligin şampiyonlukla tamamlanması ödülün Lewandowski'ye verilmesini sağladı.

2021-2022 sezonunda ise Bundesliga'da bu kez 35 gol kaydederek ikinci Altın Ayakkabısı'nı kazandı. O sezon da Avrupa liglerindeki en yüksek puana ulaşan oyuncu oldu. Böylece iki sezon boyunca ligde attığı gol sayısı ve istikrarlı grafiğiyle Avrupa'nın en skorer ismi olarak üst üste iki kez ödülü aldı. Her iki sezonda da takımının hücum gücünde belirleyici rolü ve kritik maçlarda ürettiği skor performansı, istatistiklerinin ön plana çıkmasına katkı sağladı.