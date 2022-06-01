Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli, kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci eğitimi ve hayatı! - Haberler

Levent Barış Tüfenkci kim? Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci Danıştay üyeliğine seçildi. Peki, Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli, kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci eğitimi ve hayatı haberimizde...

LEVENT BARIŞ TÜFENKCİ KİMDİR?

30/03/1971 tarihinde Malatya ilinde dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise düzeyindekieğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimibölümünden 1991 yılında mezun olmuştur.

07/12/1994 tarihinde Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başlayarak, sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.13/03/2017 tarihinde HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

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