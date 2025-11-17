Almanya ile Slovakya arasında oynanacak bu kritik eleme karşılaşmasının yayın detayları futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, Leroy Sané'nin attığı gollere ulaşabilecekleri bir izleme bağlantısının olup olmadığını merak ediyor. Leroy Sane Almanya Slovakya goller izleme linki var mı?

ALMANYA VS SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Slovakya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, belirtilen kanal numaraları üzerinden Türksat uydusundan ve internet aracılığıyla şifreli şekilde görüntülenebilmektedir.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI HANGİ GÜN?

Almanya ile Slovakya arasında oynanacak eleme müsabakası, 17 Kasım Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen karşılaşma saat 22.45'te başladı.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan bu mücadele, Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da gerçekleştiriliyor.

LEROY SANÉ ALMANYA SLOVAKYA GOLLER (2) İZLEME LİNKİ VAR MI?

Leroy Sané'nin Almanya–Slovakya maçında attığı goller, EXXEN'in yayın akışı ve içerik bölümlerinde izlenebilmektedir.