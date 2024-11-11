Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster!
Kim Milyoner Olmak İster programında Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa hakkında bir soru soruldu. Sorunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, bu sorunun cevabını araştırıyor.
ATV'nin sevilen ve başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yakından takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster!
A) ABD'nin kuruluşundan önce yapılmıştır
B) 40×40 cm ölçülerindedir
C) Mona Lisa'nın gözleri hareket eder
D) İtalya'da sergilenmektedir
Doğru Cevap: A
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